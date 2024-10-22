Латвия, Литва и Эстония за последние 10 лет увеличили размер минимальной зарплаты в два-три раза - но они все равно остаются в числе стран с наименьшими показателями в Европейском союзе. Каковы основные тенденции и перспективы роста этого показателя, и как страны Балтии выглядят на фоне других стран ЕС — в экономическом обзоре Rus.Delfi.ee.

От Болгарии до Люксембурга

По данным Eurostat на 1 июля 2024 года, в 22 из 27 стран Евросоюза установлена национальная минимальная заработная плата. Исключением остаются такие государства, как Дания, Италия, Австрия, Финляндия и Швеция, где национального минимального оклада нет. В остальных странах ЕС размер минимальной оплаты труда значительно варьируется: от минимальных 477 евро в Болгарии до величины в 2 571 евро в Люксембурге, что оказывается выше среднего размера заработка в некоторых европейских странах.

Кроме стран ЕС, среди 10 стран-кандидатов и потенциальных кандидатов минимальная заработная плата введена в 7 государствах: Черногория, Молдова, Северная Македония, Албания, Сербия, Турция и Украина. В Боснии и Герцеговине, Грузии и Косово она отсутствует. Интересно, что среди этих стран минимальный уровень оплаты труда в Турции, Сербии и Черногории уже превысил аналогичные показатели в некоторых странах ЕС.

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