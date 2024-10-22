Ровно 25 лет назад, 23 октября 1999 года, российская армия покинула последний военный объект на территории Латвии - военный городок, построенный для персонала огромного радиолокатора в Скрунде. Delfi рассказывает о том, как это было - и о том, что сейчас происходит на территории этого совершенно секретного в свое время объекта.

Сначала на объекте "Скрунда-1" были установлены антенны "Днепр" - длиной 250 и высотой 15 метров каждая. Они должны были контролировать самое потенциально опасное для СССР направление - западные границы страны. В разгар Холодной войны система позволяла наблюдать за воздушным пространством на дальности до 6000 км.

К концу 1970-х систему модернизировали - на территории комплекса появилась установка типа "Днепр", а затем началось строительство еще более современного радиолокационного комплекса "Дарьял". Он находится в километре от старой станции и назывался "Скрундой-2". Завершить работы по возведению "Дарьяла" СССР, а затем Россия не успела - Советский Союз развалился, а независимая Латвия настаивала на полном выводе российских войск из страны. Россия стремилась выиграть время, чтобы успеть развернуть систему предупреждения о ракетном нападении уже на своей территории.

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