Летом 2024 года в Старом городе Таллинна международная банда преступников пыталась похитить миллиардера Тима Хита - австралийца, который проживает в Эстонии. Об этом со ссылкой на Eesti Ekspress пишет Rus.Delfi.ee.
Мужчины зашли в подъезд дома и стали имитировать там малярные работы. Когда на лестничной площадке появился Хит, "маляры" набросились на него. 46-летний австралиец, страстный игрок в крикет, — высокий и сильный мужчина. Завязалась борьба, нападавшие избили Хита, но не смогли затащить его в поджидавший на улице фургон. Они скрылись с места преступления пешком.
Полгода планирования
Прибывшая на место полиция нашла в машине снаряжение, которое указывало на то, что готовилось похищение. В грузовом микроавтобусе остались и личные вещи. Среди них был паспорт гражданина Грузии на имя Ильгара Мамедова. Это дало следователям зацепку.
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