Летом 2024 года в Старом городе Таллинна международная банда преступников пыталась похитить миллиардера Тима Хита - австралийца, который проживает в Эстонии. Об этом со ссылкой на Eesti Ekspress пишет Rus.Delfi.ee.

Мужчины зашли в подъезд дома и стали имитировать там малярные работы. Когда на лестничной площадке появился Хит, "маляры" набросились на него. 46-летний австралиец, страстный игрок в крикет, — высокий и сильный мужчина. Завязалась борьба, нападавшие избили Хита, но не смогли затащить его в поджидавший на улице фургон. Они скрылись с места преступления пешком.

Кто такой Тим Хит Тимоти Джон Хит — предприниматель в сфере информационных технологий. Он известен как разработчик онлайн-казино и букмекерских контор, в которых используются криптовалюты. В начале 2000-х годов Хит переехал в Эстонию и построил там с нуля свой бизнес. Сейчас в компании Хита Yolo Group более 900 работников. Деловая газета Australian Financial Review оценивает состояние Хита в 2,27 миллиарда австралийских долларов (1,4 млрд евро, 62-е место в списке самых богатых людей Австралии).

Полгода планирования

Прибывшая на место полиция нашла в машине снаряжение, которое указывало на то, что готовилось похищение. В грузовом микроавтобусе остались и личные вещи. Среди них был паспорт гражданина Грузии на имя Ильгара Мамедова. Это дало следователям зацепку.

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