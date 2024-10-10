Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что миллиардер и член Совета Федерации РФ Сулейман Керимов, а также депутаты Госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов планировали его убийство. "Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть", — приводит слова Кадырова российское государственное информагентство ТАСС.

Это заявление Кадыров сделал на совещании с чеченскими силовиками. В своем Telegram-канале глава Чечни опубликовал снятое там же видео, на котором говорит по-чеченски. "Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]", — цитирует его ТАСС.

При этом издание "Агентство" со ссылкой на своего переводчика утверждает, что Кадыров, говоривший сбивчиво и не заканчивавший многие фразы, не пригрозил трем парламентариям кровной местью, а объявил ее. "Я официально говорю, я официально заявляю кровную месть Барахоеву, и если он не докажет, и Сулейману Керимову, Курбанову Ризвану. Потому, что я кавказец, я чеченец. Я свое возвращаю домой", — переводят заявление Кадырова журналисты.

В ходе совещания обсуждалась в том числе стрельба в офисе маркетплейса Wildberries в центре Москвы, жертвами которой стали два человека. Этот инцидент в середине сентября стал одним из эпизодов конфликта между сооснователями компании Татьяной Ким (до сентября — Бакальчук) и Владиславом Бакальчуком, связанного с разделом бизнеса и разводом.

Ким настаивала на слиянии Wildberries с оператором наружной рекламы Russ Outdoor, конечным бенефициаром которой считают Сулеймана Керимова. Сделка была закрыта уже после стрельбы в офисе маркетплейса. Бакальчук за несколько недель до инцидента встречался с Кадыровым и публично просил поддержать его в споре с женой. Среди людей, которые вместе с ним пришли в тот день в офис Wildberries, идентифицировали как минимум одного бойца MMA из Грозного.

"Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет. Я жду", — заявил на совещании Кадыров.

Керимов — член Совета Федерации РФ от Дагестана с 2008 года, до этого он восемь лет заседал в Госдуме. Forbes оценивает состояние бизнесмена и его семьи в 10,7 млрд долларов. Курбанов — депутат Госдумы с 2011 года. Барахоев до избрания в нижнюю палату российского парламента в 2021 году работал в структурах, близких к Керимову.

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