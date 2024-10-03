Осужденный в Чечне по делу о сожжении Корана житель Волгограда Никита Журавель стал фигурантом еще одного уголовного дела. Как сообщила Генеральная прокуратура России, теперь он обвиняется в государственной измене.

"Помните Никиту Журавеля, того самого, который сжег Коран напротив Волгоградской соборной мечети? Так вот, ему грозит новый срок по статье о государственной измене", — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

На сайте ведомства сказано, что прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила новое дело 20-летнего Журавеля в Волгоградский областной суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в марте 2023 года Журавель "инициативно предложил сотрудничество" представителю СБУ. Как утверждает прокуратура, молодой человек отправил ему видео железнодорожного состава, перевозившего военную технику, кадры с самолетами военного назначения, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей.

27 февраля этого года Висаитовский районный суд города Грозного приговорил Журавеля к трем с половиной годам колонии, признав его виновным в оскорблении религиозных чувств верующих и хулиганстве.

Во время следствия Журавеля избил 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров. В посте, который сопровождал видео, Рамзан Кадыров подчеркивал, что гордится поступком сына.

Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде после того, как в Telegram-канале "Утро Дагестана" опубликовали видео, на котором человек (его лица не было видно) возле соборной мечети сжигает Коран.

Следственный комитет России утверждал, что на одном из допросов Журавель дал показания о том, что сжег Коран якобы по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 тысяч рублей (95 евро по сегодняшнему курсу).

По распоряжению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина Журавеля после ареста перевезли в Чечню, где и прошел суд.

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