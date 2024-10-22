Президиум Сейма будет просить парламентскую комиссию по мандатам, этике и заявлениям оценить высказывания беспартийного депутата Александра Кирштейнса, прозвучавшие на заседании Сейма. До этого все заявления подобного рода оказывались безнаказанными. Максимум - устное предупреждение за оскорбление помощницы депутата в связи со смертью ее отца.

Президиум Сейма имеет в виду слова Кирштейнса на заседании Сейма 10 октября, когда депутаты обсуждали поправки к Закону о выборах в думы самоуправлений, а именно - предложение "Прогрессивных" разрешить участвовать в муниципальных выборах с 16 лет. Сейчас закон позволяет это делать с 18 лет. Большинство Сейма отклонило предложение "Прогрессивных".