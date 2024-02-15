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Бывший политик от Национального объединения (НО), депутат Сейма Александр Кирштейнс своими действиями раскалывает национально-консервативный блок в латвийской политике, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) лидер объединения Райвис Дзинтарс.

По его мнению, партии до сих пор удавалось объединять разные мнения, оставаясь единой национально-консервативной силой, а новая политическая деятельность Кирштейнса пойдет на пользу "Шлесерсу, Прогрессивным, Согласию" и другим оппонентам Нацобъединения, но большого политического успеха у нового формирования не будет.

Дзинтарс добавил, что партии стало известно: Кирштейнс еще до исключения из рядов Нацобъединения долгое время работал над реанимацией маленькой партии для участия в выборах в Европарламент (ЕП).

Напомним, что Кирштейнс написал заявление о выходе из Нацобъединения. Этот шаг последовал за поездкой депутата в Китай в составе группы, возглавляемой Айнаром Шлесерсом ("Латвия на первом месте"). Хотя в публичной сфере среди членов партии возникли разногласия по поводу поездки, Кирштейн отрицал, что вышел из Нацобъединения из-за поездки.

По словам Дзинтарса, у партии давно были сложности в сотрудничестве с Кирштейнсом, и на решение прекратить дальнейшее сотрудничество повлияла и недавняя поездка депутата в Китай.

По словам Дзинтарса, Нацобъединение не против Китая или поддержания с ним дипломатических отношений, но внешняя политика должна быть "единой и последовательной".

Кирштейнс заявил агентству LЕТА, что у него "иное мнение об этом правительстве и возможной работе в коалиции, если что-то изменится и Национальное объединение позовут обратно", то есть о стратегических установках партии, мнении и отношении к "Зеленому курсу" и партии "Единство".

Позже стало известно, что Кирштейнс основал объединение "Движение за независимость Латвии" и вместе с альянсом политических партий "Народ. Страна. Государство" ("Tauta. Zeme. Valsts") будет баллотироваться на выборах в Европейский парламент.

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