Депутат 14-го Сейма Александр Кирштейнс (Национальное объединение (НО)) основал общество "Движение за независимость Латвии", сообщает Lursoft.
Основные цели организации — укрепление суверенитета Латвии, защита латышских национальных интересов в сфере образования, экономики и культуры. Движение планирует объединять национально думающих граждан и сотрудничать с похожими организациями в Латвии и Европе.
Среди членов исполнительного комитета общества помимо Кирштейнса указан Эдвардс Крустс 2000 года рождения.
Документы о создании общества были поданы за два дня до того, как глава НО Райвис Дзинтарс публично заявил, что Кирштейнс больше не состоит в партии. Такое решение последовало вскоре после того, как группа из нескольких депутатов отправилась в Китай, не согласовав поездку с Президиумом Сейма. Кирштейнс тоже был в этой группе.
В социальной сети Facebook Кирштейнс заявил, что на выборах в Европарламент (ЕП) "Движение за независимость Латвии" будет участвовать вместе с объединением политических партий "Народ. Земля. Страна". Будет ли он сам баллотироваться в ЕП, Кирштейс не сообщил.