Документы о создании общества были поданы за два дня до того, как глава НО Райвис Дзинтарс публично заявил, что Кирштейнс больше не состоит в партии. Такое решение последовало вскоре после того, как группа из нескольких депутатов отправилась в Китай, не согласовав поездку с Президиумом Сейма. Кирштейнс тоже был в этой группе.