"В программе школ темы секса нет, даже слово такое отсутствует. А это важно", — сообщила эксперт общества Papardes zieds. В школьном стандарте Латвии и вправду много "белых пятен", не отрицают представители министерства образования. Родители протестуют, а в депутатах "включились" мамы, папы и бабушки. Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам рассмотрела вопрос преподавания сексуального и репродуктивного здоровья в школах и детсадах.

В марте Министерство образования и Латвийский университет подписали соглашение о создании базового курса по сексуальному образованию и репродуктивному здоровью, который школьные педагоги будут проходить в обязательном порядке.

На сегодня основы сексуального просвещения включены в три предмета - социальные знания, естествознание, спорт и здоровье, но специального внимания этому не уделялось. А большинство педагогов понятия не имеют, как говорить с учениками на чувствительные темы, чтобы их потом не обвинили в нарушении законодательных требований о нравственном воспитании.

О том, что четкие правила необходимы, стало ясно прошлой осенью, когда в социальные сети утекло методическое пособие для школ — там предлагали рассказывать о трансгендерности и понятии "социальный пол", "бесполых людях" и "рождении не в том теле". Родители и некоторые эксперты забили тревогу. Глава центра содержания образования (VISC) Лиене Вороненко пыталась объяснить, что все не так поняли, что пособие предназначалось учителям, но в итоге вынуждена была уйти в отставку.

Не удивительно, что на новый заход усовершенствования программы сексуального образования представители министерства образования (МОН) и VISC вышли с огромной осторожностью. Тем не менее им пришлось выслушать тревожные вопросы депутатов Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам про то, насколько все это совместимо с семейными ценностями и не стимулирует "отношения в кустах".

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