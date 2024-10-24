Российская разведка планирует вмешаться в грузинские выборы в субботу и после этого с помощью пророссийской правящей партии Грузии вернуть страну под влияние Кремля, утверждает в интервью Хансу Х. Луйку журналист-расследователь Христо Грозев.

Следующие выборы пройдут в Грузии, где 26 октября будет избран парламент.

По словам Христо Грозева, есть основания полагать, что Кремль готовится подчинить себе Грузию, и планы начнут осуществляться уже в эти выходные.

Перед проведением референдума о вступлении Молдовы в ЕС, молдавские и западные источники выражали обеспокоенность беспрецедентными и грубыми нарушениями со стороны России и спонсируемых Россией антиевропейских активистов. Христо, вы следили за этими антидемократическими действиями? Если да, удалось ли вам выяснить, кто и по каким каналам пытался незаконно повлиять на политический процесс в Молдове?

Да, я слежу за вмешательством российских спецслужб в политические процессы в Молдове уже почти десять лет. 10 лет назад команда оперативников ГРУ из подразделения спецопераций, известного как подразделение 29155, впервые была замечена в Молдове, где они помогали организовывать протесты против ассоциации с ЕС. За последние 5 лет члены этого же подразделения проникли в группы, связанные с гагаузским меньшинством, стремясь усилить сепаратистское движение. Другие члены подразделения создали долгосрочные связи в молдавских военных структурах.

Однако за последний год стратегия российских разведчиков, похоже, изменилась и переключилась — или была дополнена — прямым массовым вербовочным процессом граждан для участия в подкупе голосов.

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