В судьбе 32-летней Гунты Дунски, которая живет сейчас в Айзкраукле, было так много неожиданных поворотов, что сейчас она посмеивается, рассказывая о них: "Знаю, знаю, дурная голова ногам покою не дает. Это как раз про меня". Выросшая в детском доме в Лаубере, она успела пожить во Франции, Германии, Ирландии и Пакистане, а теперь, наконец, чувствует, что вместе с тремя детьми нашла свой дом в Айзкраукле. Большую роль в этом сыграла местная социальная служба, которая помогла ей в самые трудные моменты. Но были и времена, когда Гунта социальным службам не доверяла.