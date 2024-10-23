Как уменьшить физическое и эмоциональное насилие среди учащихся в учебных заведениях? Для решения этого вопроса рассматриваются различные подходы. Одним из возможных решений может стать установка систем видеонаблюдения в школах и классах. Подобная инициатива уже начала сбор подписей на портале ManaBalss.lv .

"Как может работать принцип равенства в школах, если у нас нет видеонаблюдения? Если возникает конфликт между учениками, его невозможно объективно доказать, потому что нет никаких видеозаписей или других доказательств. Ведь любой ученик скажет своим родителям, что он прав", — считает автор инициативы.