"Вчера в Москве в возрасте 81 года скончался латышский поэт, седой революционер и пламенный борец за коммунистическую идею", — так начинается некролог Судрабу Эджуса (настоящее имя Морицс Эдуардс Зилберс), опубликованный в советском издании Darbs в 1941 году. В некрологе покойного называют писателем, которого "любил рабочий класс и прогрессивная интеллигенция". Судрабу Эджус обладал "стальным духовным мужеством истинного коммуниста" и никогда не терял "веру в победу пролетариата".
От Российской Империи до Советского Союза
У Судрабу Эджуса были своеобразные отношения с латвийским государством, гражданином которого он не был.
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