"Вчера в Москве в возрасте 81 года скончался латышский поэт, седой революционер и пламенный борец за коммунистическую идею", — так начинается некролог Судрабу Эджуса (настоящее имя Морицс Эдуардс Зилберс), опубликованный в советском издании Darbs в 1941 году. В некрологе покойного называют писателем, которого "любил рабочий класс и прогрессивная интеллигенция". Судрабу Эджус обладал "стальным духовным мужеством истинного коммуниста" и никогда не терял "веру в победу пролетариата".