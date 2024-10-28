Крыша над головой. Денег столько, чтобы можно было купить не только необходимое для выживания, но и что-то для собственного удовольствия и даже немножко отложить – так выглядит для Синтии (35 лет) упорядоченная жизнь, к которой она сейчас стремится. "Я очень долго становлюсь на ноги", - говорит она. Почему так получилось? В детстве девочку перебрасывали из одного дома в другой из-за алкоголизма матери. Сейчас сама она лечится от той же болезни. Женщина решила, что не пойдет по стопам матери и будет подавать хороший пример своим детям.

Синтии сложно сказать о себе что-то хорошее. Если бы она была более уверена в себе, то могла бы сказать, что в этом году впервые начала лечение от алкогольной зависимости. Синтия со своей годовалой дочерью живет сейчас в кризисном центре. Этот центр – одно из редких постоянных мест проживания в ее жизни. Дни Синтии посвящены визитам к специалистам. Их много, ведь с алкоголизмом ей придется уживаться до конца жизни.

Синтия приходит на встречу с малышкой, одетой во все розовое. Мама одевает дочку "как принцессу". Синтия и сама принарядилась – красивая блузка, узкие джинсы, волосы убраны, на шее крестик.

В Латвии риску бедности подвержен каждый пятый житель, и это сухие цифры, до тех пор, пока за ними не проглядывает вполне реальная жизнь. Семь достаточно смелых людей, готовых раскрыть человеческое лицо бедности, стали героями серии статей Delfi "Выживающие" в начале прошлого года. Теперь этот цикл статей продолжается.

Маму сломал развод

Родители Синтии познакомились на празднике в Гулбене. Быстро поженились, родилась Синтия. "Я видела свадебные фотографии. Оба такие красивые, мама и папа". Мама Синтии работала свадебным фотографом. В кризисном центре говорят, что творческая жилка есть и у самой Синтии.

Когда девочке было два месяца, ее мать ушла от отца. Они не сошлись характерами. Начали жить вместе, как следует не узнав друг друга. Развод опустошил мать Синтии. Боль от утраченной любви она топила в алкоголе.

В результате женщина быстро потеряла право опеки над дочерью, ведь невозможно совмещать присмотр за ребенком с постоянным пьянством и последующим лечением в психоневрологических стационарах.

Синтия выросла с бабушкой и дедушкой в ​​Гулбене. Мама приходила только в гости, после очередного курса лечения. "Помню, она приехала из больницы, мы пошли гулять. Она хотела кофе с бальзамом. Я уже тогда понимала, что с этого начинается плохое. Мы зашли в кафе. Она купила мне сладостей, себе взяла кофе с бальзамом, один, второй… Я думала, будет хороший день, который мы проведем с мамой", — вспоминает Синтия. Ей было тогда восемь лет, и девочке пришлось отводить домой пьяную мать.

Мать Синтии и сейчас лечится, они общаются. Чтобы там ни было в прошлом, мама есть мама.

Отец жил своей жизнью

Когда Синтии было 12, умерла ее бабушка. Дедушка остался один. Возраст давал о себе знать, поэтому он искал кого-то, кто мог бы позаботиться о Синтии вместо него.

Дедушка обратился к отцу Синтии. В том году девочка провела лето на отцовском хуторе под Бауской. Там жили ее сводные братья и сестры, которых она никогда раньше не видела. Дочь была почти очарована отцом. "Мы с сестрами помогали ухаживать за садом, все делали вместе. Я научилась плавать, папа был веселый, шутил с нами", - вспоминает она.

У Синтии крутился в голове вопрос, а где отец был раньше, но она не собиралась задавать его вслух. Внезапно папа появился, и этого было достаточно.

После этого счастливого лета Синтия оказалась на попечении крестной матери. Это был уже четвертый ее дом за 12 лет жизни. Крестная отправила Синтию учиться в интернат, то есть в будни она жила в школе, а на выходных гостила у крестной. "Конечно, я сначала плакала, не хотела", — вспоминает женщина. В школе она была предоставлена сама себе. "Там я познала "все премудрости жизни" — начала курить, пить, воровать, шляться по ночам", — говорит Синтия.

После года в интернате она вернулась в семью отца, и на этот раз все было по-другому. Отец был полон решимости заняться наконец воспитанием дочепи. "Начались сравнения с мамой. Мне говорили, что я буду как мать – алкоголичка. Ничего другого из меня не получится", - вспоминает Синтия.

Методы воспитания в семье не действовали на подростка, познавшего "премудрости" в интернате. Синтия красила волосы, всячески бунтовала и скучала по интернатским друзьям.

В 17 лет она собрала школьную сумку и села в автобус, который отвез ее не в школу, а в Ригу.

Цветы были, а на хлеб не хватало

Из интерната был и парень, который нравился Синтии – он был на два года старше. Их отношения возобновились, когда после окончания девятого класса девочке подарили телефон. Они переписывались на draugiem.lv. К нему Синтия и поехала в Ригу. "Я очень боялась убегать из дома. Казалось, что меня найдут, а я не хотела, чтобы нашли. Может быть, мой отец и мачеха и сказали бы, что они дали мне все что могли, но мне всегда казалось, что для них я плохая", - рассказывает она.

Fоtо: Kārlis Dambrāns/DELFI

Парень встретил Синтию с цветами на рижском автовокзале. Потом они сидели на скамейке и ждали следующего транспорта, чтобы ехать в микрорайон, где жил парень. Пока они ждали автобуса, какой-то мужчина выхватил и украл цветы.

Синтия осталась с этим парнем, хотя семья ее отца была против. Они прожили вместе три года. Парень работал на лесопилке. Сначала они жили на его зарплату, но недолго. Синтия ждала ребенка. "Денег никогда не было. Я тоже работала с ним на лесопилке, чтобы хватало хотя бы на еду. Помню, с животом уже везла сдавать в металлолом детскую коляску, чтобы хлеба купить", - говорит Синтия.

Заработанные деньги утекали сквозь пальцы – слишком много тратилось на алкоголь. Парень пил. "Разумеется, и я ним. Этим я и разрушила свою жизнь. Мне пить нельзя. Когда я пью, я становлюсь агрессивной. Я алкоголичка", - с горькой прямотой заявляет о себе Синтия, которая сейчас пытается избавиться от этой зависимости.

"У меня начался период скитаний из одного дома в другой. Алкоголь, тусовки. Не хочу об этом вспоминать" Синтия

Когда дочери было три года, Синтия ушла от отца девочки. Отношения испортились. Пока она по ночам вставала к ребенку, партнер переписывался с другими женщинами.

Бездомная с грудным ребенком

Уйдя от партнера, Синтия поселилась у подруги в коммуналке на улице Маркалнес. В маленькой комнатке они жили втроем. "У меня был грудной ребенок. Мы оказались с ним практически на улице. Постоянного места жительства не было. Не было ни денег, ни еды. Я жила у людей, которые нам помогали", - вспоминает Синтия свою жизнь в 21 год.

Девушка пробовала работать в "Максиме" продавцом, но работала недолго. Некому было присматривать за малышом. Правда, она, разочаровавшись в себе, признается, что и сама особо не занималась ребенком. "У меня начался период скитаний из одного дома в другой. Алкоголь, тусовки. Не хочу об этом вспоминать", - говорит она. В это время Синтия часто оставляла дочь без присмотра. Например, пока дочка спала, ходила с компанией по клубам.

Эти компании часто менялись, особенно когда у Синтии иногда появлялось немного денег.

Вместе с дочерью молодая женщина поехала в Гулбене к крестной. Им разрешили остаться при условии, что Синтия наведет порядок в своей жизни. Первые шаги были многообещающими. У женщины завязались отношения, которые переросли в брак. Муж уехал работать в Англию. Но Синтия не ждала его дома. Вскоре у нее родился сын – не от мужа. Синтия не оправдывает себя: "В конечном итоге, это я все испортила. Меня мучила совесть".

Синтия, мать теперь уже двоих детей, снова стала бездомной примерно в 24 года. Регулярно выпивала, теперь уже не ради тусовок, а чтобы успокоиться. Проблема с алкоголем зарастала, начались всевозможные неприятности. "(Алкоголизм - это когда) ты пьешь каждый день. Выпиваешь одну порцию - может быть, на мгновение расслабляешься, а потом начинаешь мучиться. Потом ты пьешь уже просто для того, чтобы тебе не было плохо, чтобы ты могла встать с постели, одеться. Этот этап длится неделями", — говорит Синтия.

Алкоголь сопровождал жизнь Синтии примерно до 30 лет. Время от времени она пыталась взять себя в руки, находила работу. Работала продавцом в цветочном магазине, няней в детском саду, но недолго. Алкоголь неизменно побеждал.

"Когда их забрали второй раз, я сломалась. У меня больше не было ощущения, что я смогу их вернуть". Синтия

Именно на этом этапе ее жизни у Синтии "забрали детей". Как показало уже ее собственное детство, регулярное употребление алкоголя несовместимо с воспитанием детей.

Детей разлучали с Синтией дважды. После первого раза женщине удалось взять себя в руки. Она нашла работу, сотрудничала с социальной службой и вернула детей. "Но урок не был усвоен. Все очень быстро забылось. Не прошло и двух лет, как я оказалась в ситуации, когда их опять забрали. Я оставила их без присмотра. Из-за алкоголя. Во всем виноват алкоголь. Когда их забрали второй раз, я сломалась. У меня больше не было ощущения, что я смогу их вернуть. Казалось, это был последний раз, когда я еще могла быть им мамой. Когда их забрали второй раз, я спросила себя – а могу ли я дать им то, что они заслуживают? Уверенности не было ", - говорит Синтия. Сейчас женщина регулярно общается со своими детьми, уже подростками, но вместе они не живут.

Низшая точка

Синтия познакомилась с мужчиной и начала с ним жить. За время совместной жизни дважды по два месяца провела в Ильгюциемсской женской тюрьме. За кражи. Срок получила после того, как не отработала назначенные часы общественных работ. Оба раза партнер ждал ее после тюрьмы.

Только сейчас, поработав с разными специалистами, Синтия пришла к выводу, что за всю свою жизнь так и и не научилась быть одна. Самодостаточность - это то, чему она учится только сейчас. Возможно, мужчины в ее жизни воплощали в какой-то мере роль отца, предполагает она.

У мужчины, с которым Синтия жила, было диагностировано онкологическое заболевание. Началось активное лечение, которое принесло плоды. Они поженились, сами организовали свадьбу.

Примерно на год после химиотерапии и других медицинских манипуляций мужчине стало лучше. Но затем пара снова увлекалась алкоголем, и болезнь вернулась с новой силой.

Мужчина обратился в больницу. Это был 2022 год, время пандемии. В больнице он заболел Covid-19, будучи одним из тех людей, для которых эта инфекция особо опасна. Лечение рака ослабило его иммунную систему. Муж Синтии умер в больнице через полгода после свадьбы.

Ночевала под пленкой в "Титанике"

Синтия после смерти мужа продолжала жить с его родителями. Они предложили женщине два варианта. Первый — остаться с ними, но при условии, что она встанет на ноги. И второй – уйти. Она выбрала второй. Был февраль. У Синтии не было ничего и никого. Ни крыши над головой, ни денег на жизнь. Детей забрали, муж только что умер.

Синтия "переехала" в район вокзала. Стала частью коммуны бездомных в этом районе. Там была "хата" – запущенная квартира, где эти люди ночевали в холодную погоду. Летом ютились в заброшенных садовых домиках. Ночевали в "Титанике" – здании рядом с автовокзалом, подготовленном под снос.

Правда, спали в компании мало, больше шлялись. "Были ночные прогулки. Старая Рига – "в топе". Мы ходили туда не чтобы делать что-то нехорошее, а просто шлялись. Искали что-нибудь. В мусорниках всегда что-нибудь да найдется. Была у меня одна компания, которая побиралась по мусорникам", — вспоминает Синтия.

"Пока я не разберусь со своей проблемой, я не могу жить с человеком с такой же проблемой. Я не могу пить, и я держусь очень героически". Синтия

В достаточно трезвом состоянии женщина иногда ходила к подруге помыться и поесть горячей еды – бывшей соседке с тех времен, когда у самой Синтии еще было жилье.

Девочка с голубыми глазами

В сентябре того же года Синтия "стреляла" сигареты у прохожих на автобусной остановке перед зданием Министерства сообщения. "Стояла там сильно пьяная, с оплывшим лицом, как бомжик такой. А среди людей на остановке оказался отец младшей дочки. Не знаю, что его во мне привлекло. Может быть, решил, что я не совсем еще опустилась. Он предложил поехать к нему и привести себя в порядок", — говорит Синтия. Пьяной Синтии море было по колено, поэтому согласилась. Мужчина позаботился о женщине, приютил. В январе она поняла, что беременна.

Синтия рассматривала эту беременность как последний шанс изменить свою жизнь. Она нашла работу в клининговой компании, сняла квартиру. Позже отец младшей дочери перебрался к ней.

Однако и он пьет. "Пока я не разберусь со своей проблемой, я не могу жить с человеком с такой же проблемой. Я не могу пить, и я держусь очень героически", — говорит она. Ища способ свести концы с концами, Синтия обратилась в социальную службу, где ей присвоили статус малоимущей и предложили жить в кризисному центре. Два месяца назад она поняла, что должна воспользоваться этой возможностью.

"Я все еще не встала на ноги. Всегда был кто-то, кто меня подталкивал. Я хочу доказать себе, что я могу и сама. Пока мне это удается", - говорит она.

Что дальше? Синтия хочет привести в порядок свою жизнь. Надо найти работу. Ей кажется, что подходящей областью для нее могла бы стать педагогика. Раньше ее самой любимой была работа няни в детском саду. Найти стабильное жилье. А потом – суметь сохранить все это.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !