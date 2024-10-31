В Руиене чувствуется осень. Зайга встречает нас в чистом, отремонтированном частном доме с просторным двором. Возле дома ухоженный сад, где еще доцветают розы, а у деревянного забора стоят березы и яблони с поникшими ветвями. На мгновение возникает ощущение, что здесь не место для историй выживающих, для жизни на пороге бедности, однако это не так.

В начале пандемии Зайга упала и ушибла колено. "Вот, посмотрите– здесь коленная чашечка, а тут яма. И это она еще немного заросла. Я с этой ногой ни у одного врача не была". Колено женщины действительно заметно деформировано. У врача Зайга не была уже как минимум четыре года. "И тут не имеет значения, что можно пойти к семейному врачу. Семейного-то ты еще можешь позволить себе, за два евро. Но это ничего не дает, потому что семейный направляет к специалисту, а к нему попасть ты уже не можешь". Со временем боль распространилась по всей ноге. Спина тоже сильно болит. Долго стоять на ногах Зайга не может и во время разговора периодически присаживается.