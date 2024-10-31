В этом году Таможенное управление Службы государственных доходов (VID) отказало во ввозе или вывозе из России более 2400 грузов. "Мы уже превысили показатель прошлого года", - рассказала в программе Spried ar Delfi заместитель начальника Таможенного управления VID Сандра Карклиня-Админе. По наблюдениям Службы финансовой разведки, судя по денежным потокам, стоящим за грузами, ответственность за нарушение санкций несут в основном иностранные компании.

"Если сравнивать этот год с прошлыми, то количество нарушений санкций растет. Мы видим, что по-прежнему есть желание искать пути обхода этих санкций, и мы это выявляем все чаще и чаще", - сказала Карклиня-Админе.

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