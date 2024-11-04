Российско-украинский конфликт разрушает мировой порядок созданный после Второй Мировой Войны. На смену ему идет многополярный мир ситуативных союзов стран по интересам. В то же время, европейские политики недостаточно думают о том, каким он будет. Как страны могут вести войну, если их граждане не хотят в ней участвовать? Генеральный директор британского RUSI (Royal United Services Institute) Карин фон Хиппель рассказала Delfi о том, что она думает о мире будущего и что удручает ее в мире настоящего.

Это может быть конец Советского Союза, но это и конец миропорядка, сложившегося после Холодной войны, а возможно, даже миропорядка, возникшего после Второй мировой войны. Мы отходим от ООН, от международных финансовых институтов, от мира сверхдержав к чему-то более многополярному, более сложному, но мы пока не знаем, как этот новый мир будет выглядеть.

Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (Королевский объединённый институт оборонных исследований) - старейший в мире "мозговой центр", британский аналитический центр по вопросам обороны и безопасности. Учрежден в 1831 году по настоянию герцога Веллингтона, победителя Наполеона в битве при Ватерлоо. Сейчас институт занимается глобальными исследованиями в области военных наук, международной безопасности, санкций, терроризма, киберпреступности, ядерных вооружений, финансовой и организованной преступности, изменений климата и искусственного интеллекта.

Что может прийти на смену нынешней системе международных отношений?

Джейк Салливан (советник по национальной безопасности Джо Байдена - ред.), говорил об этом около полутора лет назад на Давосском саммите. Он сказал, что на самом деле мы не знаем, каким будет новый порядок, и он действительно будет зависеть от всех сил, которые формируют мир сегодня. Это будет зависеть от исхода выборов в США, от хода войны в Украине, от того, что происходит в России — очень много неизвестных.

Я думаю, что если мы хотим думать, что у нас, у Запада есть какая-то субъектность, нам нужно задуматься о том, каким мы хотим видеть этот новый порядок.

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