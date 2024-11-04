Российско-украинский конфликт разрушает мировой порядок созданный после Второй Мировой Войны. На смену ему идет многополярный мир ситуативных союзов стран по интересам. В то же время, европейские политики недостаточно думают о том, каким он будет. Как страны могут вести войну, если их граждане не хотят в ней участвовать? Генеральный директор британского RUSI (Royal United Services Institute) Карин фон Хиппель рассказала Delfi о том, что она думает о мире будущего и что удручает ее в мире настоящего.
Это может быть конец Советского Союза, но это и конец миропорядка, сложившегося после Холодной войны, а возможно, даже миропорядка, возникшего после Второй мировой войны. Мы отходим от ООН, от международных финансовых институтов, от мира сверхдержав к чему-то более многополярному, более сложному, но мы пока не знаем, как этот новый мир будет выглядеть.
Что может прийти на смену нынешней системе международных отношений?
Джейк Салливан (советник по национальной безопасности Джо Байдена - ред.), говорил об этом около полутора лет назад на Давосском саммите. Он сказал, что на самом деле мы не знаем, каким будет новый порядок, и он действительно будет зависеть от всех сил, которые формируют мир сегодня. Это будет зависеть от исхода выборов в США, от хода войны в Украине, от того, что происходит в России — очень много неизвестных.
Я думаю, что если мы хотим думать, что у нас, у Запада есть какая-то субъектность, нам нужно задуматься о том, каким мы хотим видеть этот новый порядок.
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