В США разногласия между приверженцами разных политических взглядов - демократами и республиканцами - в последние годы только обострились, и сейчас общество расколото как никогда, заявили гости программы Delfi TV Kāpēc в пятницу, рассуждая о потенциальных результатах президентских выборов в США.

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