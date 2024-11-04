В США разногласия между приверженцами разных политических взглядов - демократами и республиканцами - в последние годы только обострились, и сейчас общество расколото как никогда, заявили гости программы Delfi TV Kāpēc в пятницу, рассуждая о потенциальных результатах президентских выборов в США.