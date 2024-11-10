Буханка черного хлеба и томатный сок. При воспоминании об этой трапезе у Лилиты Виднере (21 год) загораются глаза. Сытого человека такая еда вряд ли вдохновила бы, но Лилита к тому моменту не ела уже несколько дней. Созвонившись с подругой по видеосвязи, Лилита на перечисленные ею 5 евро купила гигиенические прокладки, хлеб и томатный сок. Отщипывая от буханки крупные куски, она запихивала их в рот и жадно запивала. В тот момент обе подруги рыдали от счастья.

Возможно, некоторые узнают Лилиту как героиню телешоу "Через тернии к.." (Caur ērkšķiem uz..), в 5-м сезоне которого она снялась. Дважды за свою жизнь она фигурировала и в передаче Degpunktā как главная героиня, причем не в лучшем виде: несколько раз пыталась совершить суицид или навредить себе другими способами, борясь со внутренней болью. Вскоре после выхода телешоу и казалось, что жизнь налаживается… А потом - очередная попытка самоубийства и жизнь без крыши над головой. Что же пошло не так? Как от сравнительно обеспеченной жизни она дошла до бродяжничества? Лилита вздыхает: "У меня долгая история".