Jūrmala
Fоtо: LETA

Как жила Юрмала, которая еще не была городом? Как появились названия самых престижных районов Юрмалы: Булдури, Майори и Дубулты? Как 150 лет назад курортники добирались до взморья из Риги? И что такое "Рижская Юрмала"?

В XIX веке состоятельные горожане начали осваивать рыбацкие поселки на берегу Рижского залива. Им пришлось взять на себя развитие инфраструктуры: проложить улицы, провести освещение, обеспечить порядок и доставку почты. Для этих целей они создавали "peldu biedrības" ("купальные общества", одно из них, в Дубулты, упоминается уже в 1840 году).

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Юрмала

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