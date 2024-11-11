Как жила Юрмала, которая еще не была городом? Как появились названия самых престижных районов Юрмалы: Булдури, Майори и Дубулты? Как 150 лет назад курортники добирались до взморья из Риги? И что такое "Рижская Юрмала"?
В XIX веке состоятельные горожане начали осваивать рыбацкие поселки на берегу Рижского залива. Им пришлось взять на себя развитие инфраструктуры: проложить улицы, провести освещение, обеспечить порядок и доставку почты. Для этих целей они создавали "peldu biedrības" ("купальные общества", одно из них, в Дубулты, упоминается уже в 1840 году).
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