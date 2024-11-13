Границы нескольких волостей Елгавского края тесно сливаются с городом Елгава. Многие дети из края посещают городские школы и кружки. С сентября это стало очень дорогим удовольствием: городское самоуправление существенно увеличило доплату родителей в учебных заведениях профессиональной направленности. Кроме того, к детям из других самоуправлений дополнительно применяется коэффициент 1,5 или 2.
Пожилые люди приходят плавать в Елгавский бассейн с утра. Позже здесь тренируются ученики специализированной школы плавания.
Еще в прошлом учебном году родительская доплата за посещение школы для детей из города и края составляла семь евро в месяц, а в этом году городским детям это обойдется в 30 евро, а краевым – 45 евро в месяц.
Елгава: расходы города выросли
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