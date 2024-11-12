Знания и навыки, полезные в жизни и бизнесе, широкий круг ценных контактов, осознание своих возможностей, переживание прочитанного в книгах на собственном опыте и время для себя – такие личные преимущества от службы в Земессардзе перечислил предприниматель Янис Ошлейс, который служит в Студенческом батальоне. Однако главная причина, по которой он полтора года назад вступил в эту военную организацию, — это, конечно же, мир в Латвии.
Ошлейс является также соучредителем SIA MolPort. Компания предоставляет услуги информатики в области медицинской химии университетам, биотехнологическим и фармацевтическим компаниям, помогая в закупках веществ, используемых в исследованиях лекарств.
В разговоре с Delfi Bizness Ошлейс рассказал о параллелях между службой в армии, успешным государством и бизнесом.
- Расскажите о своем пути в Земессардзе!
- Я вступил в Земессардзе полтора года назад. Как и многие другие, я тоже считаю, что для обеспечения мира в Латвии необходимо построить сильную оборону. И один из способов сделать это — вступить в ряды Земессардзе. Для меня это было важнейшим соображением.
Но было и другое. Primekss уже с 2011 года много работает в Израиле, для нас это один из самых успешных рынков, поскольку компании там очень ориентированы на инновации и легко принимают новые продукты. В Израиле служат все, и мужчины, и женщины, независимо от их социального статуса и занимаемой должности. И интересно наблюдать, что даже после окончания действительной службы, находясь в резерве, израильтяне посвящают службе один месяц в году, когда не выполняют свои прямые трудовые обязанности, при этом им удалось создать весьма развитое государство - как в экономическом, так и в культурном отношении.
И то же самое я вижу в Швейцарии. А еще в США, где мы имеем дочернее предприятие и активно работаем, я заметил, что многие руководители наших партнерских компаний служили в вооруженных силах. Еще до того, как я начал служить в Земессардзе, я задумался, есть ли тут какая-то связь.
Поэтому мой путь в Земессардзе начался, с одной стороны, с понимания того, что мир лучше всего может быть обеспечен, если каждый будет участвовать в обороне страны, а с другой стороны, я наблюдал, что в действительно успешных государствах в армии служат большое количество граждан.
- Какой вы изначально представляли Земессардзе и какая она сейчас, когда вы уже долгое время в там служите?
- Я был удивлен качеством снаряжения. Признаюсь – я думал, что будет гораздо хуже. Но снаряжение отличное! Одежда, которую выдают зесессаргам, - такая, которую каждый сам купил бы себе в туристическом магазине, чтобы отправиться в поход. Это одно из подтверждений тому, как много внимания уделяется Земессардзе в Латвии.
Еще меня удивили сами земессарги. Когда впервые заходишь, конечно, не сразу это понимаешь - все в форме и с закрашенными лицами, но в латвийской Земессардзе очень много руководящих людей - финансисты, инженеры, инвесторы, предприниматели, архитекторы, музыканты, актеры, высокопоставленные государственные чиновники, министры и госсекретари. Есть много докторов наук, по крайней мере, в моей роте. Здесь можно познакомиться с очень интересными людьми, с которыми еще и приятно проводить время.
Еще хотелось бы отметить интенсивность тренировок. Дни, проведенные в Земессардзе, заполнены с утра до ночи, даже ночью, и времени на еду и подготовку остается мало. Этому можно научиться очень быстро. Домой я прихожу, конечно, уставший. Но это совсем другой опыт.
- Люди, с которыми вы познакомились в Земессардзе, наверняка значительно расширяют круг ваших контактов, в том числе в бизнесе.
- Именно так, и я вижу это и в Израиле. Наши представители часто упоминают, говоря о своих контактах – мы вместе служили. Это укрепляет доверие, а потом легко строить отношения и бизнес. То же самое я вижу в Швейцарии, где очень много бизнеса строится именно на этой основе. Контакты, безусловно, являются одним из положительных моментов.
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