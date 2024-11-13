Хотя оппозиционным партиям не удалось собрать нужное число подписей для инициирования референдума о роспуске Сейма, недовольство работой правительства не уменьшилось. "Как сказал один классик, если политик ни разу в жизни не продал даже пылесос, как он может принимать решения о развитии страны?", - таким вопросом в передаче Spried ar Delfi задался председатель правления партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнар Шлесерс. По его мнению, стране необходимо правительство, которое четко направляет экономические процессы.
Если мы сравним наше население с эстонским, наш доход должен составлять около 24 миллиардов евро. Это показывает, что у нас просто горит красный свет", - возмущается Шлесерс. Он настаивает, что поступления латвийского бюджета должны быть намного больше.
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