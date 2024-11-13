Хотя оппозиционным партиям не удалось собрать нужное число подписей для инициирования референдума о роспуске Сейма, недовольство работой правительства не уменьшилось. "Как сказал один классик, если политик ни разу в жизни не продал даже пылесос, как он может принимать решения о развитии страны?", - таким вопросом в передаче Spried ar Delfi задался председатель правления партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнар Шлесерс. По его мнению, стране необходимо правительство, которое четко направляет экономические процессы.