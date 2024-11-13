Долги, годами невыплаченные гонорары, арендная плата и дружеские одолжения на фоне беспечной жизни автора передачи о здоровом сексе "Čiki-briki, špiļi-viļi, tumsā zem segas" и номинанта киноприза Lielais Kristaps Уны Розенбаумы... Все это вскрылось для общественности после разоблачительного поста актрисы Анете Бендики в сети "Х". По словам актрисы, Розенбаума не заплатила ей за проект двухлетней давности. Вскрылось, что пострадавших немало, но большинство молчало. Среди них и артисты Нового Рижского театра, о чем сообщил Алвис Херманис.

Портал Delfi связался с несколькими людьми, которым задолжала Розенбаума. Они поделились не только своими красочными жизнеописаниями отношений с режиссером и продюсером, но и назвали ряд других творчесских личностей с аналогичным негативным опытом. Почему-то до сих пор они молчали. Эти истории поражают богатством фантазии и масштабностью схем.

Свою версию, почему так получилось, изложила и сама Уна Розенбаума. Адвокат бюро Sorainen Иева Андерсоне объяснила, какие перспективы у таких долгов. А также, как можно простым методом обезопасить себя от подобных неплательщиков.

Rus.delfi.lv пересказывает сюжет скандала, расследованного Кристой Мартой Кундрате из латышской редакции Delfi.

В темноте под одеялом

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