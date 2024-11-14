Люди, которые по каким-либо причинам не хотят получать пенсию на банковский счет, по-прежнему имеют возможность получить ее наличными в почтовом отделении. Но всегда ли в почтовых отделениях хватает денег на всех желающих? Пользователей соцсетей возмутила ситуация, когда дочь, придя на почту за маминой пенсией, не смогла ее получить, поскольку на почте закончились деньги. То же самое было и в другом почтовом отделении. Delfi выяснил, как разрешаются такие ситуации.