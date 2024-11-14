"Я не хотела жить. Если бы не мои дети... Было очень тяжело морально, я два с половиной года плакала каждый день", - так Наталья Третьякова вспоминает самое темное время в своей жизни. Из-за болезни она потеряла зрение на один глаз, и могла ослепнуть полностью. Сохранить зрение помогло участие в испытании нового лекарства: тогда Наталья получила его бесплатно.
Здоровье основа всего. Если вы здоровы, у вас будет работа, которая принесет множество других вещей, нужных для жизни, убеждена Наталья. Она замужем, в семье трое детей (21, 13 и 10 лет). Наталья работает в отеле - убирает номера.
Мы встретились с Натальей в редакции Delfi. Она приехала на встречу сама на общественном транспорте - хотя из-за зрения это было непросто. Наталья с улыбкой рассказывает о том, как ее 13-летняя дочь по телефону подсказывала, как маме не заблудиться и благополучно добраться до места назначения. О семье она говорит с улыбкой. Нельзя не заметить, насколько тесно Наталья связана с самыми близкими людьми. Она и сама несколько раз подчеркивает: семья для нее - это самое важное.
История Натальи показывает, насколько хрупко человеческое здоровье, и как проблемы со здоровьем могут повлиять на весь его мир: на эмоции, физическое самочувствие, способность содержать себя и близких. Таких историй в Латвии много. Глава общественной организации Ziedot.lv Рута Диманта подчеркивает, что от подобных проблем никто не застрахован: "Болезни нельзя планировать. Болезнь не делает различий и никого не щадит. Она доводит людей до самого дна: они не могут работать, их семейный доход уменьшается, а расходы растут. Им приходится внезапно искать крупные суммы на обследования и лекарства".
Диманта напоминает хорошо известную истину: болеть - дорого. К тому же болезнь влияет на всю семью, как финансово, так и эмоционально. "Иногда это занимает недели или месяцы, иногда - годы или всю оставшуюся жизнь. Как гуманное общество, мы не можем допустить, чтобы люди оставались наедине с безнадежностью, в самой низкой точке. Мы должны спасать не только больного, но и всю его семью. Часто дети, причем несовершеннолетние, ухаживают за больными родителями. У сверстников за окном беззаботное детство, а им нужно заботиться о тяжелобольной маме".
Зрение может исчезнуть за несколько дней
Проблемы со зрением у Натальи начались около 18 лет назад. Она потеряла зрение на правый глаз за три дня. Это произошло очень неожиданно: "Врачи ничего не могли сделать, не знали, что это за болезнь. Я ходила к разным специалистам, но они не могли поставить мне диагноз". Второй глаз по-прежнему видел, и Наталья продолжала жить обычной жизнью. Вырос сын, родились младшие дети - дочери.
Шесть-семь лет назад начались проблемы со вторым глазом. Появились внезапные головные боли, зрение ухудшилось на 20 процентов. На этот раз Наталье повезло найти врача, который знал, что нужно делать в этой ситуации. Нейроофтальмолог вызвал скорую помощь, чтобы спасти глаз, вспоминает она.
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