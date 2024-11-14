"Я не хотела жить. Если бы не мои дети... Было очень тяжело морально, я два с половиной года плакала каждый день", - так Наталья Третьякова вспоминает самое темное время в своей жизни. Из-за болезни она потеряла зрение на один глаз, и могла ослепнуть полностью. Сохранить зрение помогло участие в испытании нового лекарства: тогда Наталья получила его бесплатно.

В Латвии риску бедности подвержен каждый пятый житель. Это сухие цифры, до тех пор, пока за ними не проглядывает вполне реальная жизнь. Семь достаточно смелых людей, готовых раскрыть человеческое лицо бедности, стали героями серии статей Delfi "Выживающие" в начале прошлого года. Мы продолжаем этот цикл.

Здоровье основа всего. Если вы здоровы, у вас будет работа, которая принесет множество других вещей, нужных для жизни, убеждена Наталья. Она замужем, в семье трое детей (21, 13 и 10 лет). Наталья работает в отеле - убирает номера.

Мы встретились с Натальей в редакции Delfi. Она приехала на встречу сама на общественном транспорте - хотя из-за зрения это было непросто. Наталья с улыбкой рассказывает о том, как ее 13-летняя дочь по телефону подсказывала, как маме не заблудиться и благополучно добраться до места назначения. О семье она говорит с улыбкой. Нельзя не заметить, насколько тесно Наталья связана с самыми близкими людьми. Она и сама несколько раз подчеркивает: семья для нее - это самое важное.

История Натальи показывает, насколько хрупко человеческое здоровье, и как проблемы со здоровьем могут повлиять на весь его мир: на эмоции, физическое самочувствие, способность содержать себя и близких. Таких историй в Латвии много. Глава общественной организации Ziedot.lv Рута Диманта подчеркивает, что от подобных проблем никто не застрахован: "Болезни нельзя планировать. Болезнь не делает различий и никого не щадит. Она доводит людей до самого дна: они не могут работать, их семейный доход уменьшается, а расходы растут. Им приходится внезапно искать крупные суммы на обследования и лекарства".

Диманта напоминает хорошо известную истину: болеть - дорого. К тому же болезнь влияет на всю семью, как финансово, так и эмоционально. "Иногда это занимает недели или месяцы, иногда - годы или всю оставшуюся жизнь. Как гуманное общество, мы не можем допустить, чтобы люди оставались наедине с безнадежностью, в самой низкой точке. Мы должны спасать не только больного, но и всю его семью. Часто дети, причем несовершеннолетние, ухаживают за больными родителями. У сверстников за окном беззаботное детство, а им нужно заботиться о тяжелобольной маме".

Зрение может исчезнуть за несколько дней

Проблемы со зрением у Натальи начались около 18 лет назад. Она потеряла зрение на правый глаз за три дня. Это произошло очень неожиданно: "Врачи ничего не могли сделать, не знали, что это за болезнь. Я ходила к разным специалистам, но они не могли поставить мне диагноз". Второй глаз по-прежнему видел, и Наталья продолжала жить обычной жизнью. Вырос сын, родились младшие дети - дочери.

Шесть-семь лет назад начались проблемы со вторым глазом. Появились внезапные головные боли, зрение ухудшилось на 20 процентов. На этот раз Наталье повезло найти врача, который знал, что нужно делать в этой ситуации. Нейроофтальмолог вызвал скорую помощь, чтобы спасти глаз, вспоминает она.

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