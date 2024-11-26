Парень из латгальской крестьянской семьи Янис Глейздс (1924 -2010) в юности отморозил кисти рук, но стал летописцем истории латвийской хирургии, в том числе первых операций по увеличению груди и смене пола. И оперирующим фотохудожником, чьи работы (в том числе первая советская эротика) покорили шесть континентов, среди которых и Антарктида. В Музее истории медицины открылась невероятной красоты выставка "Глейздс, ножницы, бумага".

"Мой любимый жанр — мотоспорт и женщины!" - говорил Янис Глейздс. В советское время, когда людей с ограниченными физическими возможностями старались убрать с глаз долой, он позволил себе жить без границ во всех смыслах.

Знакомство с жизнью и творчеством Глейздса стало возможным, благодаря нескольким годам трудов дуэта современных фотохудожников Анны Волковой и Владимира Светлова. Они трепетно изучили архив и биографию коллеги и оформили несколько залов музея, представив в разных техниках разные ипостаси Яниса Глейздса.

Начинать рекомендуется с возлияния… яблочного сока — холодного или горячего. Россыпи яблок — символизируют один из самых известных натюрмортов Глейздса и запретные плоды, которые ему удавалось вкушать даже в самое суровое советское время.

Несчастье помогло

После окончания школы Глейздс, юноша из бедной крестьянской семьи Латгалии, работал писарем, благодаря красивому почерку. В 24 года, возвращаясь выпившим с танцев, он заснул в снегу и обморозил кисти рук. К врачам обратился лишь через две недели — пытались справиться своими силами. К тому моменту началась гангрена - пришлось ампутировать.

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