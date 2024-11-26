На прошлой неделе в Таллинне прошел процесс по делу Валентины Ермолаевой, которая, по версии обвинения, убила своего сожителя, недостаточно ослабив ремень на его шее после заранее оговоренного сигнала. Ей грозило наказание в виде тюремного заключения сроком от шести до 15 лет.
Адвокат Ермолаевой Владимир Садеков с самого начала утверждал, что это нельзя считать убийством, так как не было умысла лишить мужчину жизни.
"Это была семья, которая употребляла алкоголь и играла в свою игру. Смерть наступила из-за неосторожности", — сказал Садеков.
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