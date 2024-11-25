Лошади останутся в конюшнях и зимой не будут выставлены на улицу, сообщил руководитель Департамента спорта Министерства образования и науки (МОН) Александр Самойлов, говоря об изменениях в спортивном центре Латвийской федерации конного спорта (LJF) "Клейсты". Тем временем, параллельно с неразберихой в "Клейсты", LJF, которая обслуживает центр, получила новое предупреждение - на этот раз от Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

Сейчас в управлении LNSC находятся культурный и спортивный центр "Стадион "Даугава"", санно-бобслейная трасса "Сигулда", теннисный центр "Лиелупе", спортивный центр "Межапарк", а после завершения строительства и передачи в эксплуатацию центр будет управлять и Залом для командных видов спорта в Риге.

В интервью передаче Aizmugure на Delfi TV Самойлов заявил, что на данный момент нет ясности в том, как будет происходить передача "Клейсты" и какие сюрпризы можно ожидать в переходный период. Полный выпуск передачи Aizmugure можно посмотреть здесь.

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