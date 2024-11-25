Отношения 16-летней Паулы и 45-летнего Мустафы (имена изменены) развивались стремительно. Уже через полгода знакомства девушка приняла ислам, забеременела и взбунтовалась против всего мира, когда ей не удалось добиться разрешения на замужество. На сегодня потенциальный жених находится в тюрьме.

Девушка протестовала против несправедливых, по ее мнению, решений правоохранительных органов и не сотрудничала с социальной службой. Бродяжничала. Жила у подруги и никому не говорила, где находится. Поэтому полиция объявила ее в розыск и нашла. В своем последнем сообщении для Delfi Паула пишет, что попала в больницу из-за стресса...

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