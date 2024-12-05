"Темы бывают такие, что и на родном не знаешь ответа: о самообразовании или службе женщин в армии, а надо все обосновать в 130 слов. Потом еще жалобу в 100 слов написать и выполнить грамматическое задание. На все - 40 минут..." - поделились впечатлениями участники пробного теста на категорию B2 по госязыку, который можно было пройти в День открытых дверей Госцентра содержания образования (VISC). Это лучшая возможность проверить свою готовность к сдаче экзамена в условиях, приближенных к "боевым". Портал Delfi отправился в "разведку".