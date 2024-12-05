"Темы бывают такие, что и на родном не знаешь ответа: о самообразовании или службе женщин в армии, а надо все обосновать в 130 слов. Потом еще жалобу в 100 слов написать и выполнить грамматическое задание. На все - 40 минут..." - поделились впечатлениями участники пробного теста на категорию B2 по госязыку, который можно было пройти в День открытых дверей Госцентра содержания образования (VISC). Это лучшая возможность проверить свою готовность к сдаче экзамена в условиях, приближенных к "боевым". Портал Delfi отправился в "разведку".
Пришедшим на пробный экзамен предстоит разобраться в радиопередаче про Даугавпилсскую крепость. На старт, внимание, марш"! Диктор четко и громко произносит каждое предложение — слышна каждая долгота и запятая... Делать заметки не получится — никакой посторонней бумажки на столе быть не должно. Советуют сразу по ходу прослушивания кликать мышкой по правильным фразам, а при повторе — проверять и исправлять ошибки...
На Днях открытых дверей можно увидеть экзаменационную обстановку, как она есть, задать все интересующие вопросы и испытать свои силы в пробном экзамене.
Как проходят Дни открытых дверей?
Как проходят экзамены на языковую категорию?
С какими трудностями сталкиваются экзаменуемые?
Как часто и прочему приходится пересдавать?
Люди делятся опытом изучения языка и сдачи экзаменов
Что рассказывает опытная учительница языка
Какой опыт в тестах на категории у эстонцев?
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv