latviešu valodas eksāmens
Fоtо: Māris Morkāns

"Темы бывают такие, что и на родном не знаешь ответа: о самообразовании или службе женщин в армии, а надо все обосновать в 130 слов. Потом еще жалобу в 100 слов написать и выполнить грамматическое задание. На все - 40 минут..." - поделились впечатлениями участники пробного теста на категорию B2 по госязыку, который можно было пройти в День открытых дверей Госцентра содержания образования (VISC). Это лучшая возможность проверить свою готовность к сдаче экзамена в условиях, приближенных к "боевым". Портал Delfi отправился в "разведку".

Пришедшим на пробный экзамен предстоит разобраться в радиопередаче про Даугавпилсскую крепость. На старт, внимание, марш"! Диктор четко и громко произносит каждое предложение — слышна каждая долгота и запятая... Делать заметки не получится — никакой посторонней бумажки на столе быть не должно. Советуют сразу по ходу прослушивания кликать мышкой по правильным фразам, а при повторе — проверять и исправлять ошибки...

На Днях открытых дверей можно увидеть экзаменационную обстановку, как она есть, задать все интересующие вопросы и испытать свои силы в пробном экзамене.

Fоtо: Māris Morkāns

  • Как проходят Дни открытых дверей?

  • Как проходят экзамены на языковую категорию?

  • С какими трудностями сталкиваются экзаменуемые?

  • Как часто и прочему приходится пересдавать?

  • Люди делятся опытом изучения языка и сдачи экзаменов

  • Что рассказывает опытная учительница языка

  • Какой опыт в тестах на категории у эстонцев?

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