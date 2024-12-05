"Подобные катастрофы не случаются из-за одной ошибки - это целая серия ошибок, и некоторые из них существенны", - так опытный пилот Аудрюс (имя изменено) прокомментировал Delfi.lt авиакатастрофу 25 ноября возле Вильнюсского аэропорта. В то роковое утро погиб пилот грузового самолета DHL Boeing 737-400, принадлежавшего Swift Air. Трое членов экипажа выжили, один из них находится в критическом состоянии.
Вот более детальное пояснение, дополненное некоторыми авиационными терминами.
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