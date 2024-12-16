Как жить после того, как твой сын пропал без вести на войне? Как относиться к тому, что ничего не знал про его тайную жизнь? Как осознать, что сын много лет в обычной жизни был ученым-историком, а в тайной - борцом с российским режимом? Что происходит, когда твои исследования анархизма становятся частью жизни и смерти тебя самого и твоих близких? Об этом Delfi поговорил с российско-израильским писателем Дмитрием Петровым-старшим, сын которого пропал под Бахмутом в 2023 году, сражаясь за Украину.

Да. Боль. И она не стихает. Но притерпеться можно, если найти правильные рецепты.

Мне кажется, что вы так и не притерпелись...

Я же с вами разговариваю. Мы с женой общаемся с людьми, живем как нормальные люди, ходим в магазин. Я выступаю с презентациями своей книги. Пока не притерпелся, ты ничего этого делать не можешь совсем.

Потом проходит время, действуют какие-то слова, какие-то препараты и мало-помалу ты уже можешь жить снова. Но уже в другом качестве, в другом мире, но можешь, да.

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