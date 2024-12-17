На фоне эмоциональных баталий, распаленных войной в Украине и борющимися за власть местными политиками, можно услышать самые крайние мнения. От "русские - никакое не традиционное нацменьшинство - их тут никогда не было" и "ну разве что староверы" до "русские тут были всегда…". Журналист Марис Зандерс обсудил "скользкую тему" с признанными специалистами в вопросе, и эти интервью составили книгу Krievi Latvijas vēsturē. Kad, kā un kāpēc? ("Русские в истории Латвии: когда, как и почему?"). В магазинах она появится в январе, но Delfi уже успел изучить ее содержание.

Понятно, что сложное взаимодействие народов началось не в момент оккупации в 1940 году и даже не в 18-м веке. Противостояние, войны за власть над приморскими территориями с периодами мирного сотрудничества и торговли шли с племенных времен. И во все времена в официальных заявлениях звучало одно, а прагматика и корыстные интересы диктовали другое.

Почему к российскому империализму на этой территории относились с особым неприятием, а в адрес "шведских", "польских" и даже "немецких" времен упреков гораздо меньше? Со ссылкой на ученых разных стран, Зандерс объясняет это так: у других европейских стран были империи, но они могли существовать и без них, а Россия была империей по сути. До империи России вообще не существовало.

После провозглашения государственности в Латвии присутствие "русского фактора" оценивалось по-разному, но он был неоспоримым. Обсуждалась лояльность православного населения, культурное влияние, возможность принимать беглых россиян разного толка… Если сам этот "фактор" неоспорим, то почему эти "скользкие темы" мало поднимаются, если только кто-то сознательно не выбирает их во внутриполитических дискуссиях? Так формулирует отправную точку книги Марис Зандерс.

Журналист берет на себя задачу рассмотреть фактор русского присутствия на территории Латвии максимально объективно ("факты, а не мнения"). И обращается к пяти латвийским ученым — признанным специалистом в разных аспектах "русского вопроса".

И воздушные шары из Беларуси уже были

"Идея книги пришла мне и Марису (Зандерсу) вскоре после 24 февраля (2022 года), — рассказала руководитель и редактор проекта Инита Саулите-Зандере. — Было понимание, что нужно проговорить эту тему

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