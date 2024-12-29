С 1 января 2025 года в силу вступают изменения более чем в 80 нормативных актах — законах, правилах Кабинета министров, самоуправлений и других учреждений. С полным списком новинок и перечнем утративших силу норм можно ознакомиться здесь и здесь. В этой статье мы расскажем о самых важных и существенных нововведениях.