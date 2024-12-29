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С 1 января 2025 года в силу вступают изменения более чем в 80 нормативных актах — законах, правилах Кабинета министров, самоуправлений и других учреждений. С полным списком новинок и перечнем утративших силу норм можно ознакомиться здесь и здесь. В этой статье мы расскажем о самых важных и существенных нововведениях.

  • Какие налоги придется платить с зарплаты?

  • Что ещё изменится в уплате подоходного налога с населения?

  • Что ждёт родителей?

  • Что изменится для пенсионеров?

  • Что ждет микропредприятия?

  • Что с акцизными налогами?

  • Как изменится контроль над наличными деньгами?

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