"Не наступай на кости", — говорит мне историк и археолог Нормундс Ерумс. В этот момент я балансирую на краю ямы и пытаюсь сфотографировать находящийся в ней прах земгала, жившего в XII веке. Я случайно наступил на прозрачный полиэтиленовый пакетик, где лежат осколки древних человеческих костей. Только что Ерумс в одном из земгальских лесов совершил настоящее археологическое открытие — если раньше было известно о традиции кремационных захоронений у куршей, ливов и жемайтов, то систематических свидетельств о погребальных обычаях древних земгалов до этого дня найдено не было.

Только что Ерумс в одном из земгальских лесов совершил настоящее археологическое открытие — если раньше было известно о традиции кремационных захоронений у куршей, ливов и жемайтов, то систематических свидетельств о погребальных обычаях древних земгалов до этого дня найдено не было.

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Большая часть исследованных археологами погребальных ям уже становилась объектом для охотников за сокровищами, однако одно из кремационных захоронений осталось нетронутым. Древние земгалы лежали под землей 800 лет, в песке, на глубине в пару десятков сантиметров. "Вокруг растут деревья, а на этом могильнике нет ни одного дерева. Почему так? Мистика", — говорит Ерумс. Вместе с пятью коллегами он провел на раскопках этого могильника уже два дня.

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