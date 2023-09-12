Прошедший в эти выходные в Дели саммит стран "Большой двадцатки" (G20) стал последней встречей лидеров стран "Глобального юга" в череде проведенных в этом году. Несмотря на то, что в итоговом коммюнике не нашлось места для столь же яркого и твердого осуждения российской агрессии против Украины, которое было высказано по итогам прошлогодней встречи на Бали, саммит закончился не в пользу России и Китая. Впервые за много лет ЕС и США предложили странам "Глобального юга" выгодную альтернативу китайской экономической экспансии. А Индия подписала с США серию оборонных контрактов.