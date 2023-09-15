"Это было как удар под дых", — так в беседе с Delfi охарактеризовала коррупционный скандал "Катаргейт" Роберта Метсола, председатель Европарламента (ЕП). На этой неделе возглавляемый ею ЕП поддержал ужесточение требований к раскрытию информации, согласно которым депутаты, например, должны будут сообщать, насколько богаче они стали за пятилетний срок полномочий. Однако эти изменения вызвали разногласия между левыми и консервативными депутатами. Одни критикуют их как популистские, другие предупреждают, что такие страны, как Россия, по-прежнему обладают обширными сетями влияния в Европе, действуя не только путем подкупа, но и шантажа.