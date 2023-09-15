"Это было как удар под дых", — так в беседе с Delfi охарактеризовала коррупционный скандал "Катаргейт" Роберта Метсола, председатель Европарламента (ЕП). На этой неделе возглавляемый ею ЕП поддержал ужесточение требований к раскрытию информации, согласно которым депутаты, например, должны будут сообщать, насколько богаче они стали за пятилетний срок полномочий. Однако эти изменения вызвали разногласия между левыми и консервативными депутатами. Одни критикуют их как популистские, другие предупреждают, что такие страны, как Россия, по-прежнему обладают обширными сетями влияния в Европе, действуя не только путем подкупа, но и шантажа.
Чемодан денег в детской коляске
"Катаргейт" — крупнейший коррупционный скандал в истории ЕП. В 2022 году бельгийское бюро по борьбе с коррупцией провело десятки рейдов в Брюсселе, арестовав восемь человек. Среди них оказался Александр, отец тогдашнего вице-президента ЕП Евы Кайли. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов после того, как погулял со своей 22-месячной внучкой. Как выяснилось, под подгузниками и детскими бутылочками в коляске был спрятан чемодан с несколькими сотнями тысяч евро наличными, сообщило немецкое СМИ Der Spiegel.