Кремль не дает справок о состоянии здоровья Рамзана Кадырова. Это не вопрос администрации президента, сообщило 18 июня российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. В то же время Центральная клиническая больница в Москве, где обслуживается российская номенклатура, и где, вероятно, находится глава Чечни, продолжает оставаться под охраной чеченских бойцов.

Бессменный глава Чечни с 2007 года 47-летний Рамзан Кадыров "находится в критическом состоянии" из-за обострения хронических болезней. Об этом 15 сентября заявил представитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Андрей Юсов. Сообщения о резком ухудшении здоровья главы Чечни появлялись и ранее. Еще в марте 2023 года немецкая газета Bild писала, что Кадыров страдает почечной недостаточностью. По ее сведениям, Кадырова лечили врачи из Арабских Эмиратов.

Анонимный Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ 17 сентября сообщил, что на территории Центральной клинической больницы в Москве (находится под охраной Федеральной службы охраны - ред.) скопилось множество дорогих автомашин, зарегистрированных в Чечне. Источник Телеграм-канала опознал среди приехавших несколько высокопоставленных чеченских чиновников.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram