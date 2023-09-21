Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша более не поставляет в Украину оружие. Польская дипломатия оказалась не готова к такому резкому повороту во внешней политике страны, ранее оказывавшей Украине всевозможную помощь оружием. Заявление Моравецкого стало ответом на слова Владимира Зеленского в ООН, обвинившего Польшу в создании "триллера вокруг украинского зерна". Как объясняют эксперты, заявление польского премьера связано в первую очередь с предвыборной кампанией в польский Сейм, в которых представители правящей партии "Право и справедливость" используют антиукраинскую риторику.
Вчера, 20 сентября, между Украиной и Польшей разгорелся дипломатический скандал. Сначала польский МИД в срочном порядке вызвал украинского посла в Варшаве Василия Зварича и выразил ему решительный протест против против заявлений Владимира Зеленского, сделанных днем ранее на Генеральной Ассамблее ООН. Поводом для столь демонстративного демарша послужило заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное с трибуны ООН.