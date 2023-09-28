Поток украинских беженцев через европейскую границу количественно ослабевает, но сами случаи становятся намного сложнее, говорят волонтеры организации "Рубикус". Каждый день к ним поступает 70-80 заявок. Куда сейчас уезжают украинские беженцы? Насколько гостеприимны к ним в странах Европы? И как будут развиваться события дальше? Об этом в интервью порталу Delfi рассказала руководительница "Рубикус" Рита Винокур.

До 24 февраля 2022 года "Рубикус" была немецкой благотворительной организацией, более десяти лет проводившей ежегодный фестиваль искусств для славянских семей в Европе. После российского вторжения в Украину волонтерское движение изменило направление деятельности с образовательной на эвакуационную, став, по сути, главным инструментом поддержки украинских беженцев. С момента начала войны за помощью в "Рубикус" обратилось более 10 000 украинский семей. На сегодняшний день волонтеры оказали поддержку более 25 000 человек.

Насколько интенсивен сейчас поток беженцев из Украины?

Если сравнивать с осенью 2022 года, то количество выезжающих перераспределилось. Поток через Россию стал меньше количественно, но гораздо тяжелее качественно. Выезжают люди, которые по состоянию здоровья или из-за финансовых трудностей не могли выехать из оккупации; старики до поcледнего не готовые расстаться с землей приняли решение ехать после затопления из-за подрыва дамбы ГЭС. Те, кто рассчитывал на контрнаступление и освобождение территорий, постепенно теряют надежду и опасаются призыва в армию РФ. Как следствие, это требует бОльших финансовых и волонтерских ресурсов. Поток из Украины напрямую в Польшу, наоборот, заметно вырос. Мы связываем это с тем, что экономическая ситуация продолжает ухудшаться, российская армия атакует города, которые раньше казались относительно безопасными для жизни, многие уехавшие в начале войны украинцы, немного оправившись от стресса, встали на ноги и готовы перевозить к себе пожилых родственников и детей.