Эффективность антироссийских санкций, введенных с началом вторжения России в Украину, вызывает все больше сомнений. Работают ли санкции против российских чиновников и олигархов? Как принимаются решения об их введении? Почему европейские страны блокируют их принятие? Что эффективнее — накладывать санкции на родственников российских олигархов и чиновников или запрещать машины на российских номерах? Об этом Delfi поговорил с журналистом-расследователем из проекта The Insider, членом команды Алексея Навального Сергеем Ежовым.
Недавно The Insider сообщил, что латвийская компания Alfa продавала российским компаниям-производителям ракет "Искандер" и зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2Э" 68 наименований микросхем (Alfa отрицает эту информацию, Служба госбезопасности начала расследование — ред.). Муж премьер-министра Эстонии Кайи Каллас был бенефициаром компании, сотрудничавшей с производителем слезоточивого газа в России. В то время, российские олигархи, такие, как Петр Авен, жалуются на санкции, против других никаких санкций не вводится вовсе.