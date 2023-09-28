Эффективность антироссийских санкций, введенных с началом вторжения России в Украину, вызывает все больше сомнений. Работают ли санкции против российских чиновников и олигархов? Как принимаются решения об их введении? Почему европейские страны блокируют их принятие? Что эффективнее — накладывать санкции на родственников российских олигархов и чиновников или запрещать машины на российских номерах? Об этом Delfi поговорил с журналистом-расследователем из проекта The Insider, членом команды Алексея Навального Сергеем Ежовым.