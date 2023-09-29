В Европе назревает новый миграционный кризис. Число соискателей убежища в странах ЕС за первые полгода увеличилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, приблизившись в абсолютных цифрах к показателям 2016-го. В Германии количество заявок подскочило сразу на рекордные 80% процентов! А приближение зимы и российские атаки на украинские объекты энергоснабжения могут увеличить интенсивность потока беженцев и через страны Балтии.

Беженцы в ЕС: рекордные показатели

Согласно отчету Агентства ЕС по вопросам убежища, с января по июль страны ЕС получили 519 тысяч запросов от претендентов на временное убежище, что является самым высоким числом после 2016 года, когда количество заявлений составило 633 184. Исходя из текущих показателей, к концу года количество заявлений о предоставлении убежища может превысит один миллион.

Больше всего беженцев прибыло в Германию (30% от всего числа прошений), Испанию (17%) и Францию (16%). Страны не успевают обрабатывать запросы, из-за чего количество запросов, застрявших на cтадии рассмотрения, возросло за год на 34%, пишет Politico.

Всплеск миграционной активности объясняется интенсивным потоком сирийских беженцев и растущим числом мигрантов из Африки, включая Гвинею и Кот-д'Ивуар. 62% сирийских беженцев подают свои первоначальные заявления в Германии. В 2015 и 2016 годах Германия приняла более миллиона беженцев, большинство из которых были из Сирии. Африканские беженцы, в основном, прокладывают маршрут через Средиземноморье, причаливая на хлипких лодках к берегам Италии и Греции.

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