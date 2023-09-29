Первый план подрыва газопроводов, проходящих по дну Балтийского моря, был разработан еще в июне прошлого года. В центре внимания немецкого уголовного розыска находится парусная яхта, информацию о которой предоставил человек, работающий на эстонскую компанию.



Иллюстрация: (слева направо) госсекретарь Польши Станислав Жарын, журналистка французского издания Intelligence Online Моргана Ферт-Малка после нападения и немецкий моряк Торстен Брунс, который видел "Андромеду" в шведском порту. (Ричард Фонвиль/NOS/Nieuwsuur, ARD, личный архив, Хеле-Май Куллесте/Eesti Ekspress).

26 сентября, почти ровно год назад, были взорваны проходящие по морскому дну трубы газопровода "Северный поток". Собранные к настоящему времени доказательства свидетельствуют о том, что на самом деле группа украинских диверсантов планировала сделать это в первый раз тремя месяцами ранее.

Находившийся в Украине источник нидерландской военной разведки MIVD предупредил, что из порта на юге Швеции должно было выйти судно, предназначенное для проведения спецоперации на газопроводах. Однако этот план был отменен всего за несколько дней до его осуществления.

Со второй попытки план удалось довести до конца. Тот же источник вывел на след парусной яхты, которая, по мнению следователей по крайней мере трех стран, является важнейшей зацепкой.

Таков вывод совместного расследования Eesti Ekspress, шведской газеты Expressen, польского журнала расследований Frontstory, немецких газет Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD, нидерландского телеканала NOS и французского издания Intelligence Online.

Эстония получает предварительное предупреждение

Согласно первому плану, о котором стало известно MIVD, "украинская группа специального назначения из шести человек" должна была приступить к осуществлению задуманного вскоре после 17 июня прошлого года — окончания ежегодных военно-морских учений НАТО Baltops. Взрывы должны были произойти 19 июня. Вместе с этим предупреждением в MIVD поступила информация о том, что по крайней мере некоторые члены диверсионной группы уже могли находиться в Швеции. Они должны были выйти в море из одного из портов в районе Стокгольма.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram