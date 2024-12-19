"6,3 процента ВВП мы тратим на повышение, укрепление обороноспособности... Повышать до бесконечности эти расходы мы не можем", - это не выступление российского оппозиционера, а заявление Владимира Путина. Он сделал его 16 декабря в Москве на большом пропагандистском телешоу - "расширенной коллегии Минобороны РФ". Похоже, даже он начинает понимать, что состояние российской экономики не позволит вести войну бесконечно. Эксперты гораздо более пессимистичны - они ожидают в следующем году "неизбежного" системного кризиса.

Однако, уже в четверг 19 декабря, российский лидер сменил тон на мажорный и в ходе "прямой линии", другого пропагандистского телешоу, многочасового общения со специально подобранными журналистами и "простыми россиянами". "С экономикой в целом, в России у нас ситуация обстоит нормально, устойчиво, развиваемся не смотря ни на что, не смотря на ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас", - начал Путин свое выступление и стал пересказывать официальную статистику, согласно которым российская экономика растет чуть ли не быстрее мировой. Вся вступительная часть "прямой линии" была посвящена экономике и многие вопросы от граждан тоже. На все из них Путин давал успокаивающие ответы.

Огонь вырвался наружу

"Два с половиной года ситуация в российской экономике напоминала пожар в торфянике. Теперь огонь прорвался наружу," - говорит изданию Politiken доктор Игорь Липсиц, один из основателей российской Высшей школы экономики, ныне живущий в Литве.

Во среду 18 декабря был опубликован свежий официальный показатель инфляции в РФ - 9,14% (что уже выше прогноза ЦБ в 8,5%), в реальности на протяжении трех лет войны Россия испытывает инфляцию около 20% годовых.

С августа 2024 года российский ЦБ несколько раз поднимал ставку рефинансирования - 26 июля - до 18%, 13 сентября - до 19% и 25 октября - до 21%. На следующем заседании 20 декабря российский ЦБ, как предупредила 4 ноября его председатель Эльвира Набиуллина, может еще поднять ставку. Российские банки ожидают ее увеличение до 23%. Набиуллина уже заявила , что будет бороться с инфляцией (то есть повышать ставку) весь 2025 год.

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