История Yello началась в 1967 году, когда Борис Бланк стал записывать свои первые музыкальные опусы на магнитофон. За неимением инструментов он начал использовать кухонную утварь: деревянные подставки, хрустальные бокалы, ключи и ножи.

Вы можете отдать предложить свой вариант трех лучших альбомов

Свои неожиданные находки он долгое время пытался приспособить в различных группах, но без особенного успеха. Переломной стала для Бориса встреча со звукорежиссером и музыкантом Карлосом Пероном. С ним Бланк смог наконец-то создать свою первую профессиональную студию. В 1978 году они предприняли путешествие в Сан-Франциско, чтобы познакомиться со своими кумирами — тамошней авангардистской группой Residents. Вернувшись в Швейцарию Бланк и Перон вскоре встретились с человеком, который позже стал членом Yello. Это был Дитер Майер, сын богатого отца, имевший за плечами бурную биографию: брак с наследницей пышного аристократического титула, побег из семейного замка с намерением стать деятелем искусства, работа в качестве журналиста, автора детских книг и режиссера экспериментальных фильмов, членство в сборной команде Швейцарии по гольфу. Сотрудничество с Дитером Майером началось с записи тридцатиминутной работы, которую назвали "Dead Cat". Десять дней спустя эта работа была представлена на Forum Cinema. Дитер стоял перед экраном, а Борис с его огромным количеством антикварных музыкальных аппаратов спрятался в оркестровой ложе. "Люди были шокированы и удивлены, — вспоминает Дитер. — Но каждый чувствовал, что происходит что-то необычное и оригинальное. Мы оба поняли, что случилось нечто важное. После выступления мы решили отметить это дело и сильно надрались". Так появились Yello — всплеск оригинальности на фоне безграничной скуки.

Четвертый студийник Yello 1985 года — "Stella" открывался композицией "Desire". Эта вещь попала на первые строчки хит-парадов и именно с этой пластинкой к группе пришел большой и настоящий успех. Правда, еще до начала записи , не выдержав гнета диктатуры Бланка, из состава Yello ушел Карлос Перрон. Но его уход мало что изменил в работе ансамбля, который уже обладал студией с самой современной техникой, включая сэмплеры, синклавиры и фэйрлайты. Особенно большой вклад в студийную работу вносил Борис. А умение создавать самые разные настроения у Yello просто было в крови. Для записи этого диска дуэт впервые позвал в студию музыкантов сопровождения с классическими инструментами. Альбом обладал необыкновенной изысканностью и был гораздо живее и энергичнее, чем предшественники. Надо отметить, что альбом был записан настолько качественно, что продавцам в магазинах бытовой радиотехники до сих пор советуют использовать его для демострации покупателям звучания продаваемой аппаратуры!

Два первых сингла, "Desire" и "Vicious Games" и сопровождавшие их видеоклипы поклонники с энтузиазмом приветствовали сразу после выхода в свет. Через год оба видеролика станут призерами кинофестиваля MIDEM в Каннах. А в том же 85-м году 7 видеоклипов Yello, которые снял Дитер Майер, в качестве художественных произведений были приобретены для коллекции Нью-Йоркского музея современного искусства.

На сегодняшний день Борис Бланк по-прежнему проживает в Цюрихе, не вылезая из своей студии, где он все так же экспериментирует с самыми разными звуками. Майер успешно совмещает занятия искусством и бизнесом. Он является президентом и совладельцем фирмы по производству часов ReWatch. Часы эта фирма производит, естественно, не обычные, а с корпусами из банок из-под кока-колы и пива. Параллельно Майер носится вот уже более десятка лет со своим фильмом, который, как говорят, давно отснят, но не имеет даже постоянного названия. Майер женат (его жену можно увидеть в снятом им же клипе на песню группы Alphaville "Big In Japan" (1984) в роли японской девушки) и имеет пятерых детей (старшая дочь Элеонора неоднократно снималась в клипах Yello). Проживает он большей частью в Лос-Анджелесе, нанося по необходимости (например, для запися альбомов Yello) визиты в родной Цюрих.

Трек-лист:

1. Desire 2. Vicious Games 3. Oh Yeah 4. Desert Inn 5. Stalakdrama 6. Koladi-Ola 7. Domingo 8. Sometimes (Dr. Hirsch) 9. Let Me Cry 10. Ciel Ouvert 11. Angel No

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram