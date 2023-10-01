В редакцию портала RusDelfi.ee обратилась возмущенная читательница, рассказав, что чувствует себя обманутой. "Мой телефон взломали, а Telia обнаружила проблему только тогда, когда сгенерировала счет на 41 тысячу евро, но хуже всего, что компания пытается переложить вину на меня", — пожаловалась Ирен.

Ирен столкнулась с серьезной проблемой, которая потенциально может привести ее к банкротству: "Получается, что ни один клиент Telia не застрахован и может столкнуться с тем же самым, но я настроена решительно и пойду до конца — если понадобится, дойду до суда".

Жительница Таллина считает, что стала жертвой мошенников — ее телефон взломали и украли все пароли, что привело к страшной ситуации — за услуги, которыми она не пользовалась, ей пришел счет в размере 41 тысяч евро. "Скорее всего мой телефон взломали, слили все данные, а затем продали их в даркнете, потому что я совершенно не видела никакой исходящей от телефона активности, со стороны все было как всегда", — предполагает Ирен.

"Я сочла необходимым обратиться в прессу с историей, которая стала для меня настоящим испытанием. Моя цель — привлечь внимание к серьезным проблемам, связанным с безопасностью личных данных и недобросовестностью телекоммуникационной компании Telia. Так получается, что никто из клиентов не защищен, а правды не добиться", — говорит она.

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