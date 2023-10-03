Более 3300 российских граждан получили письма от Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) о том, что их постоянный вид на жительство аннулирован и они должны покинуть Латвию до 30 ноября. Что это значит с практической точки зрения? Как этим людям получать медицинские услуги и льготные лекарства? Действуют ли водительские автоправа и банковские карточки? Как им въехать в Латвию и могут ли они, например, получать пособие на ребенка — гражданина Латвии? Портал Delfi попросил ответственные ведомства дать ответы.

Первыми проявлениями аннулированных постоянных видов на жительство для многих граждан России стали сообщения семейных врачей о том, что эти люди больше не смогут получать оплаченные государством медицинские услуги и рецептурные медикаменты по льготной цене. В некоторых случаях людям отменили назначенную операцию или исследование.

Также с порталом Delfi связался многодетный отец. Он настаивает, что постоянного ВНЖ лишился по ошибке — экзамен он сдал с первого раза, но письмо от PMLP получил. Кроме того, ему пришло сообщение от VSAA, что пособие на трех детей, граждан Латвии, начисляться не будет. Другая гражданка России языковой экзамен не сдала, записалась на повторный, но эти сведения не дошли до PMLP. Ведомство уже признало ошибку и предложило оформить новую карточку постоянного ВНЖ. Однако женщина находится за пределами Латвии: как ей въехать в страну, если старая карточка недействительна?

Ищем ответы на вопросы:

Могут ли люди, лишившиеся постоянного ВНЖ, въехать в Латвию?

Аннулируют ли у этих людей банковскую карточку в Латвии?

Будет ли этим гражданам России доступна медицина в Латвии?

Будут ли у этих граждан действовать латвийские автоправа?

Будут ли перечислять заработанные в Латвии пенсии и соцпособия?

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