Латвия готовится начать конфискацию автомобилей с российскими и белорусскими номерными знаками. Пока решение не вступило в силу, у россиян и белорусов есть два варианта — вывезти машину обратно (и, например, продать ее), или зарегистрировать в Латвии.

Представитель Государственной пограничной охраны Дана Кокаревича ранее заявила в интервью LV Portāls, что особенно много зарегистрированных в РФ машин появилось в Латвии после начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года. Однако точных данных о том, сколько таких машин сейчас находятся в Латвии, нет. Теперь автовладельцы должны либо вернуть машину в Россию или Беларусь, либо "легализовать" ее в Латвии. Препятствий для растаможивания машин с российскими или белорусскими номерами нет, подчеркнула главный специалист VID по отношениям с общественностью Эвита Тейце-Мамая.