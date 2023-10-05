В частном доме произошла утечка газа, а владельца недвижимости нет дома. В многоквартирном доме сильно пахнет газом, а хозяин квартиры не впускает Аварийную службу. Человек уехал на год из Латвии, а "газовикам" необходимо проверить коммуникации. Соседи воруют газ, подвергая опасности других жителей. Как действовать в таких ситуациях? Имеют ли право сотрудники службы газоснабжения пройти в дом без согласия владельца? На эти и другие вопросы ответил руководитель Департамента безопасности газоснабжения AO Gaso Раймондс Лаздиньш.

- Если наша служба получила сигнал об аварийной ситуации, то действовать они должны быстро и решительно. Если речь идет о многоквартирных домах, то наши работники могут закрутить вентиль, который располагается у дома. Или перекрыть газ в ближайшем месте, где есть пункт такого перекрытия. С многоквартирными домами есть свои трудности: когда вокруг наставлено много машин, когда из-за них даже пожарная служба не может проехать на место происшествия, в таких кризисных ситуациях Gaso всегда будет руководствоваться принципом, чтобы было как можно меньше урона и разрушений. Для нас на первом месте стоит безопасность, здоровье и жизни людей, а также сохранение их собственности.